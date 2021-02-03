Парламент Абхазии принял в первом чтении ужесточения наказаний за нарушения в энергетике

Первое заседание Народного Собрания Абхазии в рамках весенней сессии 2021 года проходит в среду 3 февраля.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии в первом чтении проголосовали за внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях на заседании в среду 3 февраля.

Проект закона "О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях" предусматривает установление нового состава административных правонарушений за нарушение норм действующего законодательства в сфере энергетики.

С учетом сложившейся ситуации в энергетической отрасли проект закона предусматривает установление административной ответственности отдельно за нарушение законодательства в сфере электроэрэнергетики при осуществлении деятельности по добыче кртиптовалют.

Административная ответственность будет зависеть от объема потребляемой электроэнергии.

"Кроме того, проект закона также предусматривает установление более жесткой административной ответственности в виде административного штрафа и конфискации оборудования, используемого для осуществления деятельности по добыче кртиптовалют в случае повторного в течение года совершения административного правонарушения", - говорится в законопроекте.

За незаконное потребление электроэнергии следует наложение административного штрафа на граждан в размере двухсот минимальных размеров оплаты труда. На должностных лиц в размере пятисот минимальных размеров оплаты труда, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере тысячи минимальных размеров оплаты труда.

Присоединение к сетям, находящимся в ведении единого оператора передающих и распределительных сетей, и последующее потребление гражданами электроэнергии, влечет наложение штрафа на граждан в размере трехсот мрот.

Потребление энергии с нарушением установленного законодательства в целях осуществления предпринимательской или иной деятельности предусматривает штраф в размере 30 мрот. При незаконным потреблении электроэнергии с нарушением законодательства при добыче кртиптовалют влечет штраф в размере 40 мрот за каждый киловатт энергии (если деяние не влечет уголовного наказания). В случае повторного нарушения административного кодекса влечет штраф в размере 50 мрот за каждый киловатт с конфискацией оборудования для добычи криптовалют.

Депутаты также проголосовали в первом чтении за внесение изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия.

Согласно проекту закона, за незаконное потребление электроэнергии в целях добычи криптовалют свыше одного мегаватта, предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех лет и конфискация имущества.

22 января президент Аслан Бжания встречался с депутатами Парламента, обсуждалась возможность введения штрафов и уголовной ответственности за незаконное потребление электроэнергии. Предполагалось, что штраф для майнеров за один мегаватт потребленной энергии составит около полутора миллиона рублей. Законодательная инициатива об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс были представлены на рассмотрение Парламента.