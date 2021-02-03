Минздрав фиксирует тенденцию на снижение заболеваемости коронавирусом в Абхазии

Расширенная встреча президента Абхазии с правительством по актуальным вопросам в стране проходит в среду 3 февраля.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия отметил тенденцию на снижение числа случаев коронавируса в республике на расширенной встрече президента с правительством.

"За последние восемь дней, с 24 января отмечается отчетливая тенденция по снижению числа инфицированных при ежедневном обследовании до 500 человек", - сказал Цахнакия.

По его словам, на данный период в республике зарегистрировано 11973 заболевавших, зафиксированы четыре случая вторичного заражения инфекцией, из которых два случая у врачей. У 626 детей также был выявлен COVID-19, но заболевание прошло бессимптомно или в лёгкой форме.

Летальных случаев 178, что составляет 1,5 процента от числа заболевших, отметил министр.