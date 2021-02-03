Работа мобильного госпиталя Минобороны России в Абхазии завершится 15 февраля

Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с правительством республики в среду 3 февраля.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik, Илана Миквабия. Работа мобильного госпиталя Министерства обороны России в Абхазии завершится 15 февраля, сообщил на совещании президента с Кабмином министр обороны Владимир Ануа.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отметил, что главная проблема в борьбе с COVID-19 - нехватка кадров.

"Самый главный вопрос - это кадровый. Мы попросили о помощи Министерство здравоохранения Российской Федерации, но ответа пока не получили. Поскольку и в самой России тяжелая эпидемиологической обстановка. Но мы надеемся, что помощь российских коллег будет возобновлена", - сказал он.

Также Цахнакия подчеркнул, что сейчас в Гудаутском госпитале не работают российские медики .

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил проработать вопрос о продлении командировки мобильного госпиталя и помощи Гудаутским медикам.

Мобильный госпиталь Минобороны России прибыл в Абхазию 19 октября для увеличения коечного фонда республики и оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Госпиталь развернут в Сухуме на территории пансионата "Айтар".