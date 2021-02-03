Работы по ремонту дорог в Пицунде, поселке Цандрипш и в селе Ачандара были приостановлены из-за погодных условий в конце января.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт дорог в Пицунде и Цандрипше завершится в течение недели, рассказал корреспонденту Sputnik инженер службы технического надзора Управления капитального строительства Абхазии Дикран Хинтба.

"Вчера подрядчики получили битум и с завтрашнего дня начнут класть асфальт в Пицунде и Цандрипше. В Ачандаре уже начали подготавливать дорогу к прокладке асфальта, сейчас там засыпают балласт", - отметил Хинтба.

Хинтба также добавил, что работы в Пицунде и Цандрипше займут около одной недели, если не испортится погода. После чего техника будет переброшена на участок в селе Ачандара, протяженностью четыре километра. К концу 2020 года также был завершен ремонт шести километров дороги в селе Абгаркух.

Ремонт дороги, ведущей от центра Пицунды до республиканской трассы, общей протяженностью 18 километров, начался в конце ноября 2020 года. Примерно в тот же период дорожники приступили к асфальтированию улицы Октябрьская, пролегающей от границы по реке Псоу через поселок Цандрипш до республиканской трассы. Протяженность этого участка составляет чуть больше девяти километров. В середине декабря ремонт этой улицы был завершен и планировались начать асфальтирование еще нескольких проселочных улиц, но из-за погодных условий эту задачу пришлось отложить.

Ремонт этих участков дорог проводится за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Госзаказ выполняет "Дорожно-строительный комбинат", контроль возложен на Управление капитального строительства республики.