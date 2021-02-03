Штраф или срок: что может грозить за незаконное потребление электроэнергии в Абхазии

Первое заседание весенней сессии Парламента Абхазии состоялось в среду 3 февраля. Среди законопроектов, которые рассматривали депутаты были те, которые касаются административного и уголовного наказания за незаконное потребление электроэнергии.

О том, как проходило обсуждение двух законопроектов в области энергетики, какие мнения высказывали парламентарии, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Законопроекты от президента

Президент Абхазии Аслан Бжания 22 января встречался с депутатами Парламента, обсуждалась возможность введения штрафов и уголовной ответственности за незаконное потребление электроэнергии. В ходе встречи отмечалось, что необходимо установить меру ответственности за незаконное потребление электроэнергии.

Предполагалось, что штраф для майнеров за один мегаватт потребленной энергии составит около полутора миллиона рублей. Законодательная инициатива об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс были представлены на рассмотрение Парламента.

Администрация президента представила два законопроекта в законодательный орган, - проект закона "О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях", и проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия", детали которых рассказала представитель президента Нателла Ломия.

"В рамках администрации президента, был разработан и внесен президентом ряд законопроектов, в части установления уголовной ответственности за потребление электроэнергии в том числе незаконной деятельности по добыче криптовалют. Первый проект закона касается внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях", - отметила она.

Ломия добавила, что проект закона предусматривает установление административной ответственности за незаконное присоединение к электросетям и осуществление деятельности по добыче криптовалют.

"Соответственно установление административной ответственности будет зависеть от объема потребляемой электроэнергии. Кроме того, проект также предусматривает в случае совершения повторного административного правонарушения, более тяжелую меру административного наказания в виде наложения штрафа, в том числе конфискацию оборудования", - сказала представитель президента.

После краткого ознакомления с сутью законопроектов, спикер парламента Валерий Кварчия поинтересовался мнением парламентариев рассматривать эти два законопроекта вместе или отдельно. Депутаты высказались за то, чтобы рассмотреть документы раздельно.

Затем, депутат Астамур Логуа поинтересовался, о каких суммах штрафов идет речь, в ответ Нателла Ломия сказала, что суммы будут зависеть от объемов потребляемой электроэнергии.

"В соответствии с пакетом законопроектов, который внесен президентом, за потребление электроэнергии в размере одного мегаватта и больше устанавливается уголовная ответственность. Соответствующий проект внесен вместе с внесением изменений в Кодекс об административных правонарушений", - проинформировала она.

Абзац из пояснительной записки к проекту закона "О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях" зачитал депутат Гиви Кварчия. Он гласит о том, что с учетом того, что деятельность по добыче криптовалют наносит серьезный ущерб энергетической системе Абхазии, проект закона предусматривает наложение административной ответственности в зависимости от объема потребляемой электроэнергии.

"Как будет определяться объем потребляемой электроэнергии без приборов автоматического учета. Как смогут судьи применять данные санкции, а именно определять оборудование, есть ли критерии определения этих аппаратов?" - спросил парламентарий.

Отвечая на вопрос депутата, представитель президента заметила, что проект закона предусматривает увеличение размера административного наказания, который ранее был установлен.

"Есть градация, в отношении лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью и незаконно подключились, отдельно идет подключение к энергосистеме для осуществления деятельности по майнингу. В связи с чем, по майнингу установлена более тяжелая мера административного наказания, чем за ту же деятельность, которая осуществляется предпринимателями", - сказала Ломия.

Что касается определения меры ответственности, в сфере добычи криптовалюты отсутствует какая-либо ответственность, по этой причине, президент внес на рассмотрение парламента законопроекты, добавила она. При этом согласилась с тем, что в условиях отсутствия приборов учета определить объемы потребленной энергии нельзя.

Депутат Натали Смыр отметила, что помимо всего прочего нужно определение того, кто должен нести ответственность за незаконное подключение к электросети.

"Как можно без энергетиков, специалистов подключить трансформаторы. На любую установку трансформатора есть такое понятие как техническое условие, давайте проверим расчетные счета "Черноморэнерго", скажите, все, кто подключился, уплатили суммы? Дайте мне четкое определение, кто несет ответственность за незаконное подключение", - подчеркнула она.

По ее словам, закон необходим, однако его нужно доработать. "В первом чтении мы его примем, а во втором чтении нужно внести поправки, потому что у суда будет много вопросов", - сказала парламентарий.

Нужны доработки

Депутат Рауль Лолуа в ходе своего выступления сказал, что при комитетском рассмотрении законопроектов возникло много вопросов.

"На сегодняшний день в Кодексе об административных правонарушениях уже есть статья 96 примечание 1, где четко прописано о самовольном подключении к электросетям, мы вносим изменения в этот кодекс, финансовые меры будут ужесточены, штраф, который сегодня действует это шесть тысяч рублей. Кого оштрафовали? Такие вопросы возникают", - сказал он.

Что касается Уголовного кодекса, то и здесь возникает много вопросов, говорит Лолуа.

"Здесь правильно было сказано о том, что должен быть прибор, который покажет какое количество энергии потреблено, один мегаватт или больше. Потом, скорее всего люди скорее всего будут оформлять это (майнинговые фермы – ред.) и на два и на три человека, как это будет считаться?", - задался он вопросом.

Председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба также считает, что над проектами законов нужно еще поработать. "Например, вы пишете, если повторное подключение для получения криптовалют, а если это гостиница второй раз без разрешения будет подключена, она не будет нести ответственность? То есть, есть такие нюансы, над которыми нужно поработать", – отметила она.

Спикер Парламента Валерий Кварчия подчеркнул, что не будет ставить на голосование проекты законов, направленных на ужесточение мер по борьбе с незаконным использованием энергоресурсов страны, поскольку их нужно доработать.

"Можно провести расширенное заседание Парламента с приглашением представителя президента, Генпрокуратуры, Верховного суда, чтобы основательно обсудить законопроекты еще раз", - подчеркнул он.

После обсуждений депутаты приняли законопроект "О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях" в первом чтении.

Проект закона предусматривает, что за незаконное потребление электроэнергии следует наложение административного штрафа на граждан в размере двухсот минимальных размеров оплаты труда. На должностных лиц – в размере пятисот минимальных размеров оплаты труда, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – в размере тысячи минимальных размеров оплаты труда.

Присоединение к сетям, находящимся в ведении единого оператора передающих и распределительных сетей, и последующее потребление гражданами электроэнергии, влечет наложение штрафа на граждан в размере трехсот мрот.

Потребление энергии с нарушением установленного законодательства в целях осуществления предпринимательской или иной деятельности предусматривает штраф в размере 30 мрот. При незаконным потреблении электроэнергии с нарушением законодательства при добыче кртиптовалют влечет штраф в размере 40 мрот за каждый киловатт энергии (если деяние не влечет уголовного наказания). В случае повторного нарушения административного кодекса влечет штраф в размере 50 мрот за каждый киловатт с конфискацией оборудования для добычи криптовалют.

Парламентарии также проголосовали в первом чтении за внесение изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Согласно проекту закона, за незаконное потребление электроэнергии в целях добычи криптовалют свыше одного мегаватта, предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех лет и конфискация имущества.