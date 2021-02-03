Депутаты исключили графу "против всех" на выборах в органы местного самоуправления

При выборах в органы местного самоуправления голосующие будут ставить отметку в поле для голосования справа от фамилии кандидата, за которого голосуют.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента внесли изменения в закон "О выборах в органы местного самоуправления" на первом заседании весенней сессии в среду 3 февраля.

Проект закона представил депутат Гарри Кокая. Он отметил, что документ предполагает изменение формы голосования, исключая в избирательном бюллетене графу "против всех", подсчет результатов определяется по простановке отметки в поле бюллетеня напротив фамилии кандидата.

"Данный законопроект разработан по инициативе местных органов самоуправления, были пробелы, которые мы сейчас восполняем. Проект закона направлен на изменение процедуры голосования на выборах в местные органы самоуправления. Предлагается ставить галочку напротив имени кандидата, не зачеркивая", - отметил парламентарий.

Цель закона – обеспечить одинаковую процедуру голосования на выборах в республике, подчеркнул Кокая. Согласно принятому решению, на выборах в органы местного самоуправления, избиратели будут ставить отметку в поле для голосования справа от фамилии кандидата, за которого голосуют.

Депутаты также внесли изменение в статью 9, которая устанавливает что избирательные комиссии города, района, города в районе, села обладают правами юридического лица и вправе иметь печати, штампы, бланки установленного образца и счета в кредитных организациях.