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Депутаты исключили графу "против всех" на выборах в органы местного самоуправления

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210203/1031765912/Deputaty-isklyuchili-grafu-protiv-vsekh-na-vyborakh-v-organy-mestnogo-samoupravleniya.html

При выборах в органы местного самоуправления голосующие будут ставить отметку в поле для голосования справа от фамилии кандидата, за которого голосуют.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента внесли изменения в закон "О выборах в органы местного самоуправления" на первом заседании весенней сессии в среду 3 февраля.

Проект закона представил депутат Гарри Кокая. Он отметил, что документ предполагает изменение формы голосования, исключая в избирательном бюллетене графу "против всех", подсчет результатов определяется по простановке отметки в поле бюллетеня напротив фамилии кандидата.

"Данный законопроект разработан по инициативе местных органов самоуправления, были пробелы, которые мы сейчас восполняем. Проект закона направлен на изменение процедуры голосования на выборах в местные органы самоуправления. Предлагается ставить галочку напротив имени кандидата, не зачеркивая", - отметил парламентарий. 

Цель закона – обеспечить одинаковую процедуру голосования на выборах в республике, подчеркнул Кокая. Согласно принятому решению, на выборах в органы местного самоуправления, избиратели будут ставить отметку в поле для голосования справа от фамилии кандидата, за которого голосуют. 

Депутаты также внесли изменение в статью 9, которая устанавливает что избирательные комиссии города, района, города в районе, села обладают правами юридического лица и  вправе иметь печати, штампы, бланки установленного образца и счета в кредитных организациях.


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