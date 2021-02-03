Озган рассказала об открытии аэропорта, газификации и реконструкции моста на Псоу

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Реализацию проектов по инициативе президента Абхазии поддержала Российская Федерация, рассказала на расширенном совещании вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Проекты касаются реконструкции Сухумского аэропорта, газификации республики и реконструкции старого моста на реке Псоу. По словам Озган по вопросу аэропорта прошло три рабочих встречи в Росавиации.

"Были проведены три рабочих совещания на площадке Росавиации. Определен состав участников российской и абхазской групп, туда соответственно будут входить специалисты аэропорта. В данный момент абхазская сторона направила пакет существующих нормативно-правовых и законодательных актов, которые регулируют данное направление, а их, к сожалению, очень мало и нам необходимо будет готовиться к принятию пакета документов по данному направлению, а российские коллеги, конечно, нам в этом вопросе помогут. Второй вопрос - это юридический и организационно-правовой статус имущественного комплекса Сухумского аэропорта, то есть документы и право собственности, акты пользования землей, их необходимо привести в соответствующий вид, для того чтобы дальше принимать решения", - сказала Озган.

Также Озган отметила, что проект, инициированный президентом, касающийся газификации, тоже был поддержан Российской стороной, и в настоящее время ведутся консультации по реализации этого проекта.

"Он должен предусматривать, во-первых, разработку генеральной схемы газификации Республики Абхазия. Мы совместно с Министерством Энергетики России и с Минэкономразвития, проводим согласовательную процедуру по решению данного вопроса. Вероятнее всего, исполнителем данного проекта будет Газпром. Процесс идет, и после того, как будут приняты решения и приняты необходимые распорядительные документы по определению источников финансирования и сроков реализации проекта, мы приступим ко второй стадии проекта – подготовке соглашения по реализации проекты", – отметила вице-премьер.

Вице-премьер также рассказала и о проекте реконструкции моста через пограничную реку Псоу.

"В рамках соглашения 2010 года был построен новый мост, были созданы соответствующие условия для перехода государственной границы. Но цитрусовый сезон показал, что пропускная способность действующего перехода ограничена и не учитывает тенденции к росту, поэтому данная инициатива поддержана. Российские коллеги предложили нам два варианта решения вопроса, и мы остановились на том варианте, который предусматривает не только реконструкцию моста, но и позволит расширить возможности пограничного перехода на реке Псоу", - сказала она.

Озган отметила, что сейчас Министерство транспорта России ждет обращения, которое будет отправлено после процедур согласования в Абхазии.