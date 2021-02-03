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Минтуризма Абхазии будет наращивать сотрудничество с Москвой в сфере отдыха

© Foto / Пресс-служба Минтуризма РА
В Абхазии
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В эти дни министр туризма Абхазии Теймураз Хишба находится с рабочей поездкой в российской столице.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Министерство туризма Абхазия и Комитет по туризму города Москвы подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма в среду 3 февраля, сообщает пресс-служба Минтуризма.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия и Россия приняли Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Свои подписи под документом поставили с абхазской стороны министр туризма Теймураз Хишба, с российской - председатель комитета по Туризму Москвы Екатерина Проничева.

"Абхазская и российская стороны, согласно подписанному документу, будут содействовать организованному групповому и индивидуальному туризму, а также обмену экспертами и специализированными группами, в том числе с целью посещения музыкальных и театральных фестивалей, съездов, выставок, симпозиумов и конгрессов, проводимых по вопросам туризма", - отмечают в ведомстве.

В Меморандуме также прописано намерение сторон развивать взаимодействие в сфере туристского маркетинга и продвижения туристских продуктов, содействовать друг другу в проведении соответствующей деятельности на территориях обеих Сторон.

Кроме того стороны обязуются проводить совместные исследования туристского рынка, собирать информацию об инвестиционных проектах, выявлять направления и сферы туристских инвестиций.

В эти дни министр туризма Абхазии Теймураз Хишба находится с рабочей поездкой в российской столице. Ранее он провел переговоры с представителями российских туристических ведомств, принял участие в работе круглого стола в Общественной палате России.


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