Девочка двенадцати лет пропала в Очамчыре

Личный состав милиции Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов принимает участие в поисках пропавшей.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Жительница города Очамчыра Александра Гварамия 2008 года рождения пропала в полдень третьего февраля, сообщил Sputnik помощник министра внутренних дел Бадра Айба.

"Свидетели указали, что она вышла из дома около 12 часов дня и пошла в сторону заброшенной чайной фабрики", - отметил он.

По данным очевидцев, в это время житель Очамчыры Инал Гамахария 2001 года рождения так же направился в сторону чайной фабрики.

Бадра Айба подчеркнул, что весь личный состав милиции Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов поднят на ноги и ищет пропавшую девочку.

"В поисках принимают участие сотрудники кинологической службы, отдел Собр", - сказал Айба.

Операцией руководит лично министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар, подчеркнул его помощник.