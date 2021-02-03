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Девочка двенадцати лет пропала в Очамчыре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210203/1031767098/Devochka-dvenadtsati-let-propala-v-Ochamchyre.html

Личный состав милиции Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов принимает участие в поисках пропавшей.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Жительница города Очамчыра Александра Гварамия 2008 года рождения пропала в полдень третьего февраля, сообщил Sputnik помощник министра внутренних дел Бадра Айба.

"Свидетели указали, что она вышла из дома около 12 часов дня и пошла в сторону заброшенной чайной фабрики", - отметил он.

По данным очевидцев, в это время житель Очамчыры Инал Гамахария 2001 года рождения так же направился в сторону чайной фабрики.

Бадра Айба подчеркнул, что весь личный состав милиции Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов поднят на ноги и ищет пропавшую девочку.

"В поисках принимают участие сотрудники кинологической службы, отдел Собр", - сказал Айба.

Операцией руководит лично министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар, подчеркнул его помощник.


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