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Терентий Чания

Не стало Терентия Чаниа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210203/1031767212/Ne-stalo-Terentiya-Chaniya.html

Терентий Чаниа – автор более 25 поэтических и прозаических книг, песни на его стихи известны и любимы многими поколениями слушателей.

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Поэт, писатель, общественный деятель Терентий Чаниа скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщили родные и близкие Чаниа в группе для соболезнований и извещений о смерти в Facebook.

Вероятная причина смерти поэта – коронавирус. О том, что Чаниа лечился от COVID-19, корреспонденту Sputnik подтвердил председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу.

Поэт, писатель, журналист, педагог, член Союза писателей СССР, Абхазии и России, член Союзов журналистов России и Абхазии, Заслуженный деятель культуры Абхазии Терентий Чаниа родился 10 февраля 1937 года в селе Кутол Очамчырского района.

Первые стихотворения начал публиковать в периодической печати с 1965 года.

Терентий Чаниа – автор более 25 поэтических и прозаических книг. На его стихи написано более 35 песен. Первые сборники стихов "Упры-сара сашэа" ("Лети моя песня" – ред.), "Сылашара" ("Солнце мое" – ред.) принесли поэту популярность.


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