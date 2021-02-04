Обвиняемый по делу об убийстве в селе Алахадзы приговорен к 20 годам тюрьмы

Житель села Алахадзы А. Огонян в результате разбойного нападения был убит в июле 2020 года жителем поселка Бзыпта Бесланом Сергегия.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Верховный суд Абхазии приговорил Беслана Сергегия к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества и штрафом в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Сергегия признан судом опасным рецидивистом.

Сергегия обвинялся в умышленном убийстве из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем, разбое в целях завладения имуществом в особо крупном размере, разбое и краже с проникновением в жилище, незаконном хранении оружия, в том числе холодного, незаконном посеве растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере, незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.

7 июля 2020 года Беслан Сергегия незаконно проник в дом жителя села Алахадзы Гагрского района А. Огоняна и украл планшет фирмы "Samsung", стоимостью 17920 рублей.

26 июля преступник, вооруженный револьвером, проник в жилище Огоняна и, угрожая, потребовал у него деньги. Получил 5000 рублей и скрылся. На следующий день, 27 июля, вооруженный Сергегия снова проник в дом Огоняна и вымогал деньги. Огонян с супругой пытались скрыться, но в результате Огонян был убит обвиняемым выстрелом из револьвера. Сергегия завладел деньгами в сумме 24000 рублей и скрылся.

Следствие также обнаружило на его приусадебном участке в поселке Бзыпта 12 корней запрещенной к возделыванию южно-краснодарской конопли. При личном досмотре у Сергегия было изъято наркотическое вещество марихуана весом 0.491 грамма, а в носимой трости самодельно изготовленный металлический стилет.