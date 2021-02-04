Министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия освобожден от должности

Исполнение обязанностей министра по налогам и сборам Абхазии возложено на заместителя Мераба Логуа.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Указом президента Абхазии Аслана Бжания министр по налогам и сборам Даур Курмазия освобожден от занимаемой должности, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Администрации президента.

Министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия написал заявление об уходе. Причины отставки пока не известны. Сам Курмазия пока предпочел не комментировать ситуацию.

Указом главы государства исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Мераба Логуа.

Даур Курмазия родился 28 августа 1974 года в городе Гудаута.

Окончил экономический факультет Абхазского госуниверситета.

С 2005 года работал начальником отдела налогообложения юридических лиц центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Абхазии.

До вступления в должность министра по налогам и сборам был директором республиканского унитарного предприятия "ОПК Пицунда".

С 2016 года возглавлял Министерство по налогам и сборам.

Курмазия присвоены классный чин "Советник налоговой службы I класса" и классный чин "Государственный советник налоговой службы".