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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (13)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +12°С.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. В пятницу 4 февраля в Абхазии будет облачная погода, временами дождь, переходящий в ливневый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С,  днем от +7°С до +12°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.  

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (13)

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