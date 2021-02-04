Фонд репатриации выделит 50 миллионов рублей на выплаты за третьего ребенка

В рамках программы "Развитие демографии 2021" семьям абхазской национальности за третьего и последующего ребенка будет выплачиваться 100 тысяч рублей.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Фонд репатриации направит 50 миллионов рублей в 2021 году на выплату пособий за третьего и последующего ребенка, рассказал Sputnik директор фонда Энвер Чамагуа.

"В 2020 году, Правительство Абхазии возложило выплаты пособий за третьего ребенка на Фонд репатриации. Мы из своих средств - аккумулированные два процента налога, которые идут со всех сборов, с юридических и физических лиц, и из этой суммы, из общего бюджета, мы 50 миллионов отправляем на то, чтобы оказать помощь многодетным семьям, у которых рождаются от трех и более детей", - сказал Чамагуа.

По его словам, за 2020 год получило поддержку 470 человек. Ежегодно показатель выплат практически идентичен – от 450 до 490 семей получают пособия. За последнюю неделю декабря и за январь 2021 года собралось около 40 желающих получить выплаты.

"За последнюю неделю декабря осталось несколько заявлений, так как документы были поданы с опозданием, и выплаты уже практически тяжело было сделать, исходя из этого, мы перебросили их на 2021 год, заранее уведомив их об этом", - отметил он.

Программа по поддержке абхазских семей ранее осуществлялась демографическим внебюджетным фондом "Азхара". В апреле 2020 года проект "Азхара" был передан Министерству демографии и репатриации, которое после утверждения президентом Асланом Бжания новой структуры Кабмина стало Госкомитетом Абхазии по репатриации.

Рассчитывать на выплату 100 тысяч рублей смогут только многодетные семьи абхазской нации. Для получения выплат родителям необходимо обратиться в Госкомитет по репатриации, в отдел демографии. К заявлению необходимо прикрепить копии своих паспортов, справку с места жительства, оригиналы свидетельства о рождении всех детей и свидетельство о браке.