Суд разъяснил назначение срока наказания по делу об изнасиловании россиянки

Сухумский городской суд приговорил гражданина Абхазии к девяти годам лишения свободы за изнасилование и разбой в отношении гражданки России.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте не может быть назначено наказание более десяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, уточняется на сайте Сухумского городского суда.

В четверг 4 февраля Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину Абхазии Эдгару Абухба за изнасилование и ограбление гражданки России, приговорив его к девяти годам лишения свободы.

Эдгар Абухба 2001 года рождения на момент совершения инкриминируемых ему преступлений не достиг совершеннолетия. Согласно части 4 статьи 82 Уголовного кодекса Абхазии, несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступления, назначается наказание не свыше десяти лет.

Гособвинитель требовал для обвиняемого наказания в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Представитель потерпевшего просил назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Как ранее отметил начальник судебного Управления генеральной прокуратуры Даур Амичба, после ознакомления с текстом приговора с большой вероятностью, будет внесено кассационное представление с ходатайством об отмене наказания и направлении дела на новое рассмотрение.

Согласно обвинительному заключению, 31 июля 2019 года уроженец Гудауты, житель столицы Эдгар Абухба в сгоревшем здании Совмина на площади Свободы в Сухуме, "подавляя волю потерпевшей, 1999 года рождения, и применяя к ней физическую силу, нанося удары камнем по лицу, совершил с ней насильственный половой акт". Он также похитил у нее ювелирные изделия, телефон, другие личные вещи - на общую сумму 70 тысяч 100 рублей.

Эдгар Абухба, 2001 года рождения, был задержан 2 августа 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СГБ и МВД Абхазии совместно с военнослужащими Погрануправления ФСБ России в селе Сида Галского района.

В апреле 2020 года прокуратура города Сухум окончила расследование и направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Абухба.