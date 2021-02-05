Профилактические меры по борьбе с сельхозвредителями в Абхазии начнутся весной

Министерство сельского хозяйства Абхазии направило в Минсельхоза России смету расходов на борьбу с мраморным клопом в 2021 году.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Весной начнутся профилактические мероприятия по обработке сельхозугодий в борьбе с вредителями, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

В Абхазии уже намечен план по борьбе с вредителями, специалисты службы защиты растений Минсельхоза республики изучают ситуацию с мраморным клопом. На осень намечен механический сбор клопа.

"Прежде чем начать какие-либо мероприятия, сначала нужно провести мониторинг ситуации. Этим занимается служба защиты растений. Специалисты ездят по районам и изучают ситуацию. Мы ждем рекомендаций специалистов, затем уже приступим к работе по борьбе с вредителем. Специалисты должны сказать, в каких районах, какие мероприятия нужно проводить", - подчеркнул Джопуа.

Минсельхоз Абхазии направил российским коллегам смету расходов на борьбу с мраморным клопом в 2021 году.

"Мы направили смету в Минсельхоз России, там они изучат, и уже будут определены мероприятия на 2021 год. Возможно, нам окажут помощь. В любом случае из наших средств тоже будет финансирование. Сумма пока не утверждена", - отметил министр сельского хозяйства и добавил, что в распоряжении ведомства есть препараты, которые были приобретены еще в прошлом году.

В 2020 году Россия оказала помощь в борьбе с вредителями на сумму более 130 миллионов рублей. По словам Беслана Джопуа, эти средства были потрачены на приобретение пестицидов, аппаратов для опрыскивания растений, спецтехники и проведения обработки сельхозугодий с помощью авиации. Помощь республике поступала и от международных организаций. Из бюджета же Министерства сельского хозяйства 15 миллионов рублей было потрачено на приобретение ядохимикатов.

В борьбе с мраморным клопом, по данным министра, в 2020 году потратили более 400 тысяч тонн пестицидов. В ноябре и декабре в республике проводили механический сбор клопа.

В прошлом году больше всего мраморного клопа было в Галском и Очамчырском районах. В Ткуарчалском и Гулрыпшском районах - поменьше. Наиболее благополучная ситуация наблюдалась на западе страны.

Министр сельского хозяйства добавил, что благодаря всем проведенным мероприятиям 2020 год выдался урожайным. Было экспортировано более 50 тысяч тонн мандаринов, более двух тысяч тонн орехов.

Но расслабляться, по мнению Джопуа, пока рано - профилактические меры по борьбе с вредителем необходимо проводить и впредь, так как пока клоп полностью не побежден.