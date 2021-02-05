Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 180

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 54 человек из 410 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. За все время пандемии коронавируса в Абхазии зафиксировано 180 летальных случаев, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 4 февраля составляет 11738 человек. Выздоровели 10423 человека.

3 февраля в Сухумской инфекционной больнице скончался пациент 84 лет. Мужчина поступил в медучреждение 27 января с основным диагнозом коронавирусная инфекция и двусторонней полисегментарной пневмонией.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 51 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Ткуарчалской ЦРБ - 8 , в Гагрской ЦРБ - 37, в российском военном госпитале в Сухуме - 32 пациента.