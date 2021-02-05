Россиянин погиб при пожаре в пансионате в Гагрском районе

Сигнал о пожаре в одном из пансионатов в поселке Цандрипш Гагрского района поступил на пульт дежурного МЧС в 16:50 в четверг 4 февраля.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Тело гражданина России Николая Вавилова, 1977 года рождения, было обнаружено в загоревшейся комнате в пансионате "Эра" в поселке Цандрипш Гагрского района, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

О пожаре в пансионате "Эра" стало известно к пяти вечера в четверг 4 февраля. Спасатели, прибывшие на место, при тушении пожара обнаружили тело мужчины.

По предварительной версии, он задохнулся от угарного газа, выделявшегося при пожаре.

Детали происшествия и информация о личности погибшего не уточняются.