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Россиянин погиб при пожаре в пансионате в Гагрском районе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210205/1031779208/Rossiyanin-pogib-pri-pozhare-v-pansionate-v-Gagrskom-rayone.html

Сигнал о пожаре в одном из пансионатов в поселке Цандрипш Гагрского района поступил на пульт дежурного МЧС в 16:50 в четверг 4 февраля.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Тело гражданина России Николая Вавилова, 1977 года рождения, было обнаружено в загоревшейся комнате в пансионате "Эра" в поселке Цандрипш Гагрского района, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

О пожаре в пансионате "Эра" стало известно к пяти вечера в четверг 4 февраля. Спасатели, прибывшие на место, при тушении пожара обнаружили тело мужчины.

По предварительной версии, он задохнулся от угарного газа, выделявшегося при пожаре.

Детали происшествия и информация о личности погибшего не уточняются.


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