Посол России в Абхазии назвал условия создания Совета по делам соотечественников

Инициатива создания при Посольстве России в Абхазии Общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников была предложена в конце 2020 года.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин и замруководителя Россотрудничества Алексей Полковников поддержали инициативу создания Совета по делам соотечественников при Посольстве РФ в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Русской Общины Абхазии и Черноморского Казачьего Войска Абхазии.

Алексей Двинянин напомнил, что в 2019 и 2020 годах при участии Посольства и представительства Россотрудничества уже предпринимались попытки собрать воедино представителей структур, выражающих интересы проживающих в Абхазии россиян. Однако, по его словам, "затяжные конфликты между руководителями отдельных организаций соотечественников препятствуют консолидации русской (российской) общины республики".

Посол подчеркнул необходимость провести предварительную работу, достигнув общего языка между руководителями многочисленных организаций соотечественников, прежде чем будет создан Совет.

"В случае достижения консенсуса и выработки консолидированного проекта повестки первой встречи Общественно-консультативного совета для нас (Посольство Абхазии в России - прим.) было бы честью оказать организационную поддержку данной инициативе", - заявил Алексей Двинянин.

Дипломат добавил, что посольство абсолютно равно и нейтрально относится ко всем действующим в Абхазии организациям русских (российских) соотечественников.

Позицию посла России в Абхазии поддержал и замруководителя Россотрудничества Алексей Полковников. Он заявил, что "создание при Посольстве Общественно-консультативного совета по делам российских соотечественников, возможно, во многом будет способствовать объединению российской общины".

В конце 2020 года общественные организации "Русская община Абхазии", "Черноморское Казачье Войско Абхазии", "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий" и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество" направили официальные письма в адрес посла России в Абхазии, руководства МИД России, руководства Россотрудничества предложение о создании при посольстве Совета по делам соотечественников, проживающих в Республике Абхазия.

По мнению инициаторов создания Совета, он поможет создать равные условиях для всех граждан России, проживающих в Абхазии, осуществлять тесное сотрудничество и системное взаимодействие с органами государственной власти России и Абхазии всех уровней.