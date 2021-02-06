Зарплаты части сотрудников администрации Гагры доведены до прожиточного минимума

Госстат Абхазии установил стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя страны в размере 7398,6 рубля на 1 января 2021 года.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Зарплаты части сотрудников Гагрской администрации доведены до уровня прожиточного минимума с помощью ежемесячных надбавок, рассказал корреспонденту Sputnik помощник главы Гагрского района Батал Берзения.

По его словам, в 2019 году в администрации Гагры была запущена программа по поэтапному повышению заработной платы сотрудникам, которые получают зарплату ниже прожиточного минимума, установленного Госстатом страны в размере 7398,6 рубля.

"Общее количество сотрудников, для которых предусмотрели надбавку в размере 70% от оклада, составило около 50 человек. Начиналось это все с финотдела, спорткомитета при администрации и ряда других отделов, а в этом году эта программа также коснулась сотрудников управления муниципального имущества и приватизации в количестве пяти человек. Мы планируем продолжать эту программу", - отметил Берзения.

Он уточнил, что надбавки к зарплатам производятся за счет оптимизации расходной части администрации Гагрского района, в том числе, из расходов на приобретение горюче-смазочных материалов и оргтехники.

Госстат Абхазии установил стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя страны в размере 7398,6 рубля на 1 января 2021 года.

В прожиточный минимум входят продовольственные товары на сумму 5060,7 рубля, непродовольственные товары в сумме 1450,1 рубля, платные услуги, налоги и обязательные платежи – 887,8 рубля. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 4,6 процента.