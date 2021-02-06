Приговоренный в Абхазии к девяти годам насильник россиянки отсидит треть срока

Сухумский городской суд приговорил гражданина Абхазии Эдгара Абухба к девяти годам лишения свободы за изнасилование и разбой в отношении гражданки России. Однако Генпрокуратура Абхазии не согласна с назначенным наказанием и режимом наказания.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Приговоренный в Абхазии к девяти годам за изнасилование и ограбление россиянки Эдгар Абухба проведет в колонии три года и один месяц.

Абухба назначено отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. Как пояснила в беседе с корреспондентом Sputnik юрист

Асида Арчелия, при отбывании срока в исправительной колонии общего режима срок исчисляется один к двум, соответственно

реальный срок пребывания в местах лишения свободы составит четыре с половиной года. А если учесть тот факт, что осужденный был задержан правоохранительными органами 2 августа 2019 года, то неотбытый срок наказания составляет три года и один месяц.

"Исчисление срока отбывания наказания указывается в приговоре и исчисляется с момента задержания лица", - подчеркнула Арчелия.

После вступления приговора в силу Абухба будет отбывать наказание в СИЗО МВД Абхазии, которое расположено в селе Дранда Гулрыпшского района.

Это единственная колония на территории республики, и потому осужденные даже по разным категориям тяжести преступления, отбывают срок вместе.

По мнению юриста, это неправильно, так как таким образом не будет достигнута цель наказания.

"В зависимости от характера и степени общественной опасности, преступления делятся на категории: небольшой, средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие. Все преступники отбывают наказание в СИЗО МВД. Это ужасно, когда несовершеннолетний отбывает наказание вместе с лицом, который совершил разбойное нападение или с лицом, который совершил преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств или любое другое особо тяжкое преступление. А что такое наказание? Наказание - в первую очередь восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Я не считаю, что таким образом будет достигнута цель наказания. В данном случае,на мой взгляд, исправление осужденного невозможно", - добавила юрист.

Эдгар Абухба был приговорен Сухумским городским судом к девяти годам колонии общего режима.

По обвинительному заключению, 31 июля 2019 года житель столицы Абухба в сгоревшем здании Совмина на площади Свободы в Сухуме, "подавляя волю потерпевшей, 1999 года рождения, и применяя к ней физическую силу, нанося удары камнем по лицу, совершил с ней насильственный половой акт". Помимо всего, он похитил у потерпевшей ювелирные изделия, телефон, другие личные вещи на общую сумму 70 тысяч 100 рублей.

Гособвинитель требовал для Эдгара Абухба наказания в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на девять лет, мотивируя это тем, что, по абхазскому законодательству, лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, не может быть назначено наказание более десяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, если даже на момент вынесения приговора подсудимому уже исполнилось 18 лет.

С решением суда Генпрокуратура не согласна, так как совершенное преступление считается особо тяжкими, и скорее всего, после ознакомления с текстом приговора гособвинитель внесет кассационное представление с ходатайством об отмене наказания и направлении дела на новое рассмотрение.