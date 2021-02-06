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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото.

Аслан Бжания поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения

© Sputnik Наталья Айриян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210206/1031789015/Aslan-Bzhaniya-pozdravil-glavu-Yuzhnoy-Osetii-Anatoliya-Bibilova-s-dnem-rozhdeniya.html

Лидеру Южной Осетии Анатолию Бибилову 6 февраля исполняется 51 год. Пост президента Бибилов занимает с апреля 2017 года.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего коллегу, президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Лидеру Южной Осетии сегодня исполнился 51 год.

© Sputnik / Александр Уткин
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"Уважаемый Анатолий Ильич! От имени народа Абхазии и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Вы являетесь государственным деятелем, посвятившим свою жизнь делу служения Родине, укреплению ее суверенитета, развитию ее государственных институтов", - говорится в поздравительном адресе.

Бжания отметил, что в Абхазии Бибилов пользуется большим уважением, как политический деятель, внесший большой личный вклад в укрепление братских отношений между двумя странами.

Президент Абхазии пожелал своему коллеге крепкого здоровья и дальнейших успехов в деле служения братскому югоосетинскому народу.


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