Аслан Бжания поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с днем рождения

Лидеру Южной Осетии Анатолию Бибилову 6 февраля исполняется 51 год. Пост президента Бибилов занимает с апреля 2017 года.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего коллегу, президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Лидеру Южной Осетии сегодня исполнился 51 год.

"Уважаемый Анатолий Ильич! От имени народа Абхазии и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Вы являетесь государственным деятелем, посвятившим свою жизнь делу служения Родине, укреплению ее суверенитета, развитию ее государственных институтов", - говорится в поздравительном адресе.

Бжания отметил, что в Абхазии Бибилов пользуется большим уважением, как политический деятель, внесший большой личный вклад в укрепление братских отношений между двумя странами.

Президент Абхазии пожелал своему коллеге крепкого здоровья и дальнейших успехов в деле служения братскому югоосетинскому народу.