Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутской больнице, выявлено 39 новых случаев

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 11800. Выздоровели 10625 человек, летальных случаев 181.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 289 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них, один пациент скончался, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

Пациент 1937 года рождения скончался в Гудаутской больнице 6 февраля. У него была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Отмечается, что мужчина поступил в медучреждение 17 января и получал всю необходимую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 101 человек, у 87 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 58 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Ткуарчалской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 33, в российском военном госпитале в Сухуме - 26 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.