На злобу дня: абхазский журналист выпустил рэп-клип на политическую тему

Ведущий телеканала "АБАЗА-ТВ" Рустам Зантария написал стихотворение "Выкину красный, в отсутствии белого цвета" еще в юношеском возрасте, когда он наблюдал происходившие протестные акции во многих странах мира.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский журналист Рустам Зантария выпустил клип "Выкину красный, в отсутствии белого цвета" на тему политических волнений в мире, об этом он рассказал корреспонденту Sputnik.

"Слова и сама композиция говорят об определенном потенциале протестов, который есть в любой точке мира, в каждом обществе. В пример взят американский протест, но клип не только об Америке, но и обо всем, что происходит в мире, в том числе, в Абхазии. Этот протестный потенциал у нас тоже несколько раз себя проявлял и остается сегодня", - отметил Зантария.

В названии песни – "Выкину красный, в отсутствии белого цвета" заложен смысл известного выражения "бросить белый флаг", подразумевающий капитуляцию и принятие факта поражения. Но, по мнению автора, в нынешних реалиях нередко люди не готовы принять поражение и вместо белого флага выбирают красный – некий символ борьбы и вызова огня на себя.

"Текст был написан примерно 15 лет назад. Скорее всего, это связано с социальными противоречиями, которые наблюдал молодой человек в моем лице в ту пору. Видимо, я все это как-то оценивал, сопереживал. Здесь есть и что-то личное, и что-то общественное. Все переплетено", - поделился Зантария.

Сначала вышел трек, но он не нашел особого отклика среди пользователей соцсетей по причине того, что в нем не было видеоряда, признался Зантария. Видеофрагменты, использованные в клипе, были найдены на свободных интернет ресурсах без авторских прав, которые специально создаются для начинающих блогеров.

© Sputnik / Илона Хварцкия Рустам Зантария

Музыку к стихам "Выкину красный, в отсутствии белого цвета" написал два года назад друг Рустама Зантария, творческий руководитель лейбла "Abza Music" Абзагу Марыхуба, который впоследствии уговорил его записать трек. По словам автора песни, он долго не соглашался, так как пением никогда не занимался, но все же решил попробовать.

"Когда Абзагу написал музыку к этим словам, для меня это было как минимум необычно. Я в принципе никогда не пел, а вот в таком стиле эти слова я никогда не видел. То есть, он написал расслабляющую, спокойную музыку, а при этом текст, побуждающий к какому-то действию. Тем не менее, получилось гармонично, это я уже потом понял", - отметил он.

Отчасти на выбор стиля композиции повлиял уход из жизни в 2019 году известного российского рэпера Кириилла Толмацкого (сценический псевдоним Децл - прим.), добавил Зантария. По его словам, творчество этого исполнителя, порой содержащее в себе что-то протестное, привлекает его, и он был не только поп-певцом, но также затрагивал многие актуальные, серьезные темы.

Начинающего абхазского рэп-исполнителя поддержала семья. В создании клипа Зантария помогала его супруга Виола Кокоскир, которая работает режиссером на телеканале "АБАЗА-ТВ". Уверенность в решении попробовать себя в новом творческом направлении придала мама Нанули Арджения, которая еще не видела клип. Как рассказал Зантария, для него важно мнение матери, и пока он не решился показать ей свою работу, но обязательно это сделает.

Пользователи социальных сетей, родственники и друзья положительно оценили работу Зантария. При этом он подчеркнул, что не собирается кардинально менять свою жизнь и переквалифицироваться из журналиста в певца, но в планах еще есть несколько интересных музыкальных проектов на основе стихотворений, написанных им в студенческие годы.