Часть Сухума на несколько часов останется без света в понедельник 8 февраля

Временное отключение электричества связано с работами по Инвестпрограмме на подстанции "Сухум-1".

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Часть столицы Абхазии останется без света в первой половине дня в понедельник 8 февраля, сообщает "Черноморэнерго".

Отмечается, что отключение электричества связано с работами по Инвестпрограмме на открытом распределительном устройстве на подстанции "Сухум-1". С 10:00 до 13:30 на подстанции будет обесточен трансформатор Т-1.

Как уточнили корреспонденту Sputnik в СУЭС, электричества в это время не будет в Старом поселке, районе "Колоса", лицее-интернате и нижней части села Яштуха.

"Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.