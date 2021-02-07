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Часть Сухума на несколько часов останется без света в понедельник 8 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (338)
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Временное отключение электричества связано с работами по Инвестпрограмме на подстанции "Сухум-1".

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Часть столицы Абхазии останется без света в первой половине дня в понедельник 8 февраля, сообщает "Черноморэнерго".

Отмечается, что отключение электричества связано с работами по Инвестпрограмме на открытом распределительном устройстве на подстанции "Сухум-1". С 10:00 до 13:30 на подстанции будет обесточен трансформатор Т-1.

Как уточнили корреспонденту Sputnik в СУЭС, электричества в это время не будет в Старом поселке, районе "Колоса", лицее-интернате и нижней части села Яштуха.

"Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (338)

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