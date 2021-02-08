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Анкваб продолжит лечение от COVID-19 в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1155)
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Sputnik Абхазия
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Александр Анкваб был госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция в московскую клинику 8 января.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб продолжает лечение в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России в Москве, сообщает пресс-служба Кабинета министров республики.

"Состояние здоровья главы правительства отмечается стабильно-положительной динамикой", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее медики уточняли, что сознание Александра Анкваб характеризуется как ясное, пациент осуществляет контакт с лечащим персоналом. Премьеру проводится необходимая медикаментозная терапия.

Коронавирус у премьер-министра Абхазии был выявлен 30 декабря, 5 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1155)

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