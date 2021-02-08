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Трое пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1156)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 18 человек из 298 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Еще три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии с 6 февраля, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции. 

В Гудаутском ковидном центре 8 февраля умерла женщина, 1952 года рождения. В Сухумской инфекционной больнице 6 и 7 февраля скончались две пациентки, 1951 и 1941 годов рождения. У всех был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 98 человек, у 87 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Ткуарчалской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 32, в российском военном госпитале в Сухуме - 24 пациента.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 11818 человек. 184 летальных случая. Выздоровели 10756 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1156)

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