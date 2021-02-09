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Учебный процесс в Абхазии может возобновиться 15 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1160)
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Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции проходит в Сухуме во вторник 9 февраля.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Учебный процесс в Абхазии может возобновиться 15 февраля, заявили члены Координационного штаба во вторник 9 февраля.

Министр просвещения республики Инал Габлия сообщил, что с учетом мнений, которые прозвучали в ходе заседания Координационного штаба, учебный процесс будет возобновлен.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией проходит во вторник 9 февраля. На первом этапе планируется запустить детские дошкольные учреждения и возобновить обучение в младших классах школ. Если в течение недели после этого ситуация с распространением коронавируса будет под контролем, будут открываться школы для обучения старшеклассников.

Открыть школы станет возможным, если в одном классе будет не более 20 детей, что будет отслеживаться в рамках специальных проверок, проинформировал министр. Также он добавил, что если ситуация с распространением инфекции будет ухудшаться, то образовательные учреждения вновь будут закрыты.

© Sputnik
Такие обстоятельства: Капба о готовности к возможному возобновлению учебы в Абхазии

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба заявил, что правительство поддерживает возобновление учебного процесса в Абхазии, и напомнил, что это предложение обусловлено статистическими данными. Делба отметил, что помимо соблюдения всех требований по обеспечению безопасности, необходимо организовать структуру продолжения учебного процесса.

При этом врио главы правительства подчеркнул, что если президент поддержит предложение, то работа столовых в школах и детских садах будет запрещена, поэтому необходимо обдумать организацию детского питания.

По словам Владимира Делба, за последние три недели наблюдается значительный спад заболеваемости коронавирусом, что стало возможным благодаря ограничениям, введенным ранее.

Последний раз Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции заседал 11 января, тогда члены штаба рекомендовали президенту продлить и ужесточить ограничительные меры в республике до 15 февраля.

Президент подписал распоряжение о продлении антиковидных мер до 10 февраля, ужесточив их, согласно рекомендациям Координационного штаба.

Школы Абхазии были закрыты с 15 октября из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу и введения ограничений по этому поводу.

3 февраля на расширенном совещании с президентом Абхазии министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что около 100 школ практически готовы к открытию.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1160)

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