Хишба о туротрасли Абхазии: нужно создать условия для российских инвесторов

Какие российские компании инвестируют в туробъекты в республике? Кто будет готовить для них персонал? Зачем Абхазию включать в российский туристический сервис RussPass? На эти вопросы в интервью Sputnik ответил министр туризма Теймураз Хишба.

Sputnik, Мария Науменко

Без инвестиций из России никак

Российские инвесторы заинтересованы в реализации проектов в республике. Такую уверенность в разговоре со Sputnik выразил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

"В Москве у меня прошли встречи с крупными бизнесменами, среди них владелец компании PEGAS Touristik Рамазан Акпынар. В этом месяце мы ждем его в Абхазии, а также большую делегацию представителей других российских компаний", - поделился собеседник Sputnik.

Примеры вхождения инвесторов из России в страну есть. Так, "Библио-Глобус" строит гостиничный комплекс на 150 коттеджей в селе Тамыш Очамчырского района. Объект планируют сдать в рекордно сжатые сроки – в течение шести-семи месяцев. Общий объем российских вложений составит около 350 миллионов рублей.

Туроператор "TUI Россия" выделил средства на реконструкцию номеров в государственных пансионатах в Пицунде, рассказал министр. Эта же компания в сезоне 2021 года намерена эксклюзивно заполнять отель "Жоэквара" в Гагре.

"Сухум намерен создать все необходимые условия для российских инвесторов. В первую очередь в Абхазии сейчас работают над тем, чтобы обеспечить безопасность инвестиций. Этим гарантом должно быть государство", - подчеркивает Хишба.

Важно также изменить криминогенную обстановку в республике, чтобы привлечь и инвесторов, и туристов.

"К сожалению, негативные инциденты происходят, и правоохранительные органы страны работают над их устранением. Я не могу не отметить, что такие происшествия бывают и в Сочи, и в Адлере, и на Красной Поляне. Вопрос безопасности туристов находится под личным контролем президента республики. И мы будем делать все возможное, чтобы не допускать преступлений против прибывающих в страну иностранцев", - пообещал Хишба.

В Абхазии будут работать над сервисом

Развитие туристической отрасли невозможно без улучшения сервиса и подготовки персонала. Эти вопросы глава министерства обсудил с ректором Российского государственного института туризма и сервиса Александром Федулиным.

"Умение обслуживать и принимать гостей - это одна из важнейших составляющих туризма. Совместно с РГУТИС абхазская сторона намерена организовать программу подготовки персонала - горничных, менеджеров, управляющих, официантов", - поделился Хишба.

Глава профильного российского вуза в феврале приедет в Абхазию. Цель визита - предоставление квот студентам из Абхазии для обучения в РГУТИС.

Также в планах открытие филиала вуза в республике и программа двойных дипломов с Абхазским государственным университетом.

"Два года человек учится в Абхазии, два года в Москве и получает двойной диплом", - объясняет министр.

Кроме того, в этом году планируется обновить республиканский закон о туризме от 2005 года. По оценке Хишба, его нормы устарели, в частности, в документе не отражено ранжирование отелей на "звезды".

Еще один способ привлечь туристов в страну - включение Абхазии в сервис RusPass. Это единый туристический портал, созданный по инициативе московской мэрии. На сайте можно составить программу самостоятельного путешествия или выбрать готовый и относительно недорогой тур по России.

"Мы хотим организовать обмен школьными группами, чтобы дети из Москвы могли приехать отдохнуть в Абхазии и наоборот. Мы должны стремиться к тому, чтобы Абхазия предлагала и бальнеолечебный комплекс, и возможности для эко- и этнотуризма, паломнического туризма. И, между прочим, в будущем у нас есть перспективы для развития горнолыжного курорта", - отметил Хишба.

В ближайших планах министра принять участие в деловых встречах в двух российских городах - Санкт-Петербурге и Грозном.