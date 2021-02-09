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Объектам общепита в Абхазии могут разрешить работать на террасах

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1160)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210209/1031805649/Obektam-obschepita-v-Abkhazii-mogut-razreshit-rabotat-na-terrasakh.html

В Абхазии до 10 февраля запрещена деятельность всех объектов общественного питания, за исключением оказания услуг по доставке еды.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Объекты общественного питания с 15 февраля могут работать на террасах с соблюдением необходимых санитарных норм, сказал на заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусом врио премьер-министра Владимир Делба.

При этом он добавил, что данное предложение может быть реализовано, если не будет наблюдаться ухудшение эпидобстановки в республике.

Делба также отметил, что рынки по всей республике продолжат работать, согласно графикам, установленным районными администрациями.

По итогам заседания Координационного штаба, также было решено рекомендовать президенту продлить запрет на проведение свадеб и других торжеств. Также обязательным должно остаться ношение масок в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

Решение о продлении или отмене антиковидных мер в республике принимает президент.

Последний раз Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции заседал 11 января, тогда члены штаба рекомендовали президенту продлить и ужесточить ограничительные меры в республике до 15 февраля.

Президент подписал распоряжение о продлении антиковидных мер до 10 февраля, ужесточив их, согласно рекомендациям Координационного штаба.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1160)

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