Объектам общепита в Абхазии могут разрешить работать на террасах

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Объекты общественного питания с 15 февраля могут работать на террасах с соблюдением необходимых санитарных норм, сказал на заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусом врио премьер-министра Владимир Делба.
При этом он добавил, что данное предложение может быть реализовано, если не будет наблюдаться ухудшение эпидобстановки в республике.
Делба также отметил, что рынки по всей республике продолжат работать, согласно графикам, установленным районными администрациями.
По итогам заседания Координационного штаба, также было решено рекомендовать президенту продлить запрет на проведение свадеб и других торжеств. Также обязательным должно остаться ношение масок в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.
Решение о продлении или отмене антиковидных мер в республике принимает президент.
Последний раз Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции заседал 11 января, тогда члены штаба рекомендовали президенту продлить и ужесточить ограничительные меры в республике до 15 февраля.
Президент подписал распоряжение о продлении антиковидных мер до 10 февраля, ужесточив их, согласно рекомендациям Координационного штаба.