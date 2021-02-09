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Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 февраля

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (15)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +15°С.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. В среду 10 февраля в Абхазии будет переменная облачность, временами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С,  днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.  

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (15)

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