Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 февраля

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +15°С.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. В среду 10 февраля в Абхазии будет переменная облачность, временами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.