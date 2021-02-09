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В Абхазии зафиксирован 51 новый случай коронавируса

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1161)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 11869 человек. 184 летальных случая. Выздоровели 10867 человек.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 51 человека из 411 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 человека, у 74 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Ткуарчалской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 31, в российском военном госпитале в Сухуме - 26 пациентов.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1161)

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