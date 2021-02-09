Реализацию инвестпроектов в Абхазии обсудили в Минэкономразвития России

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. На встрече в Минэкономразвития России были рассмотрены предложения абхазской стороны по реструктуризации задолженности, сформировавшейся у участников программы льготного кредитования, и оптимизации процентной ставки. Об этом сообщается на сайте Минэка Абхазии.

В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%. В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей.

Все заемщики уже должны были завершить строительство объектов и обслуживать свои кредиты в полном объеме, но ни один из проектов на планируемую мощность пока не вышел.

На встрече, состоявшейся во вторник 9 февраля, стороны обсудили проблемы завершения начатых проектов, связанные с обслуживанием кредитов и накопившейся неурегулированной задолженностью, а также возможность дальнейшей реализации аналогичных инвестиционных проектов в Абхазии.

Участники программы льготного кредитования должны в срок до 1 марта предоставить актуализированные финансовые модели, контракты с контрагентами и прогнозируемые финансовые результаты для обеспечения погашения сформировавшейся у них задолженности.

В совещании приняли участие вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, представители российских банков-участников программы, директор ГУ Министерства экономики "Государственное инвестиционное агентство" Илона Лакербая и абхазские заемщики.