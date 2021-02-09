22:38 09 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.12
  • EUR89.53
Поиск

Реализацию инвестпроектов в Абхазии обсудили в Минэкономразвития России

© Foto / министерство экономики Республики Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
222 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/09/1031807922.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210209/1031807840/Realizatsiyu-investproektov-v-Abkhazii-obsudili-v-Minekonomrazvitiya-Rossii.html

В Министерстве экономического развития России состоялось расширенное совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Абхазии.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. На встрече в Минэкономразвития России были рассмотрены предложения абхазской стороны по реструктуризации задолженности, сформировавшейся у участников программы льготного кредитования, и оптимизации процентной ставки. Об этом сообщается на сайте Минэка Абхазии. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Проекты на 1,2 миллиарда рублей: о чем просят участники программы льготного кредитования

В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%. В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей.

Все заемщики уже должны были завершить строительство объектов и обслуживать свои кредиты в полном объеме, но ни один из проектов на планируемую мощность пока не вышел.

На встрече, состоявшейся во вторник 9 февраля, стороны обсудили проблемы завершения начатых проектов, связанные с обслуживанием кредитов и накопившейся неурегулированной задолженностью, а также возможность дальнейшей реализации аналогичных инвестиционных проектов в Абхазии.

Участники программы льготного кредитования должны в срок до 1 марта предоставить актуализированные финансовые модели, контракты с контрагентами и прогнозируемые финансовые результаты для обеспечения погашения сформировавшейся у них задолженности.

В совещании приняли участие вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, представители российских банков-участников программы, директор ГУ Министерства экономики "Государственное инвестиционное агентство" Илона Лакербая и абхазские заемщики.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Впервые онлайн: карнавал в Венеции
Антиковидные меры в Абхазии: что предложил штаб по борьбе с COVID-19
Демография Абхазии: ситуация за два года
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться