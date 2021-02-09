Армянская община Абхазии присоединилась к Штабу в поддержку Путина

В Абхазии 1 февраля был создан общественный Штаб в поддержку президента России Владимира Путина.

СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Армянская община Республики Абхазия одобрила инициативу создания общественного Штаба в поддержку президента России Владимира Путина в Абхазии и приняла решение войти в него. Об этом сообщает пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского Казачьего Войска Абхазии.

В штабе Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской общины Абхазии состоялась встреча с представителями Армянской общины Абхазии.

Лидер Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян отметил, что для Абхазии Россия и сосед, и стратегический партнер, и народы двух стран связывают тесные дружеские отношения.

1 февраля состоялось первое заседание Штаба, по итогам было решено создать движение в поддержку Владимира Путина в Абхазии, открыть общественную приемную.

Участники Штаба обратились к гражданам Абхазии, россиянам и соотечественникам, проживающим в республике, с призывом присоединиться к общественному движению в поддержку Владимира Путина.

В организацию также входят активисты общественных организаций "Русская община Абхазии", "Черноморское Казачье Войско Абхазии", "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий", Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество", "Ассоциация экономического содействия российским соотечественникам в Абхазии" и "Абхазское Казачье Общество".

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