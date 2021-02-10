Бизнес "на вырост": как в Гудауте стали выращивать шампиньоны 

О том, как пришла эта идея, какой для этого бизнеса нужен микроклимат, почему шампиньоны "капризнее" детей, а также есть ли спрос на эту продукцию в Абхазии и как состояние энергосистемы страны мешает "раскрутиться", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Грибы в тумане

Елена Ардзинба из села Лыхны с детства любит ходить по грибы. Если раньше она "охотилась" на них в окрестностях Нового Афона, где жила до замужества, то сейчас они сами тянутся к ней.

Белоснежные шампиньоны растут, как на дрожжах, в амбаре на стеллажах в три яруса. Как только мы открыли дверь в помещение, из него вырвался прохладный поток воздуха, который напоминает утренний туман или дымовую завесу на сцене во время выступления артистов. Это водяной пар, вырабатываемый специальным генератором для поддержания оптимального микроклимата при выращивании грибов.

Идея запустить собственный бизнес у Елены родилась во время декрета, когда ей уже не надо было ездить на работу в Министерство экономики. Началось все с поста в одной из социальных сетей неправительственной организации UNDP, которая разыгрывала грант на создание бизнес-проекта в сфере сельского хозяйства. Сначала Ардзинба написала проект небольшого тепличного хозяйства для выращивания овощей и зелени круглый год, но он не прошел, так как основным критерием отбора была инновационность.

© Sputnik / Томас Тхайцук Елена Ардзинба

И тут Елене пришла мысль, которую она сама того не подозревая вынашивала с раннего возраста.

"Мама водила меня по грибы с двух лет. У меня была небольшая плетеная корзина, а мама брала с собой большие мешки. Каждую осень мы приносили из леса десятки килограммов грибов. Я по-прежнему с удовольствием хожу по грибы, знаю все места. Мои друзья шутят, что я собрала все грибы в Новом Афоне и вырастила собственные. Когда мы рассуждали о возможном проекте, я все это вспомнила и поняла, что никто в стране выращиванием грибов не занимается, и у нас не будет конкуренции", - поделилась Ардзинба.

Над тем, какой именно вид грибов взять на "разработку", думать долго начинающим бизнесменам не пришлось. Они почти сразу решили, что это будут шампиньоны. Во многом главную в этом роль сыграл внешний вид, вкусовые качества и "авторитет" шампиньонов.

Потенциальные на тот момент предприниматели ничего не знали о том, как правильно выращивать шампиньоны, какую технологию и оборудование лучше при этом использовать, где брать эти самые грибы "на вырост". Ответы на эти и многие другие вопросы они искали на просторах интернета. Разобраться в мире грибов все же удалось, бизнес-план был написан и принят.

"Белокурые балерины" растут из компоста, в котором уже высажена рассада с грибами. Елена заказывает их в Краснодаре с доставкой в Абхазию. Первая двухтонная партия, добравшаяся до Лыхны, не спешила давать урожай. На адаптацию к новым условиям и температуре воздуха, которую сложно поддерживать при частых отключениях электричества, ушло около полутора месяцев. Но не вся грибница порадовала Елену, часть погибла.

"Часть мицелии погибла, потому что без работающих вытяжек грибам на верхнем ярусе жарко, но за неделю после того, как вышли первые шампиньоны, я собрала и реализовала 240 килограммов", - отметила Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выращивание грибов в Лыхны

Первенцы и уход

Всходят шампиньоны быстро и волнами. Утро до появления "первенцев" было спокойным, взошло всего около десяти грибов, и настоящий урожай Елена ожидала только через неделю, но у шампиньонов были свои планы. К вечеру того же дня начался грибной "бум", и Елена вместе с супругом собирали их до 6:00. Делать это надо оперативно, так как, если грибам не будет хватать места, они начинают давить друг на друга и наносить повреждения.

"За первые сутки мы собрали около 65 килограммов. Мы не спали до утра. Это было так непривычно и так классно от того, что ты создал что-то своими руками и получаешь от этого результат. На следующий день пошла вторая волна, и мы снова не спали до рассвета. Ощущения были непередаваемые", - призналась Елена.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор урожая грибов

Клиентов Елена находит, как говорится, по звонку, но шампиньоны настолько непредсказуемые, что заранее она ни с кем не договаривалась - только по факту сбора урожая.

Грибы из Лыхны купили в крупных магазинах в Сухуме, Гудауте, Новом Афоне и на гудаутском рынке, также был один столичный ресторан, который в период пандемии работает на вынос. По словам Ардзинба, частников среди ее клиентов мало. Так как объемы продукции пока не могут удовлетворить высокий спрос, она не готова громко заявлять о своем бизнесе.

"Если честно, наше предложение приняли на "ура", потому что у нас продают только привозные грибы, которые выбеливают, обрабатывают формалином, они не очень хорошо выглядят после транспортировки и дорогие", - рассказала она.

Шампиньоны собственного производства стали излюбленным лакомством и в семье Елены. Они подаются к столу в самых разнообразных состояниях – жареные, вареные, с картошкой, в плове.

В работе с шампиньонами надо быть максимально аккуратным и нежным, отметила Елена. Без перчаток к ним лучше не прикасаться, иначе на грибах остаются "синяки".

"За ними сложнее ухаживать даже, чем за детьми. Трогать их голыми руками нельзя, почва не должна прогреваться выше +27 градусов и остывать ниже +24, влажность в помещении тоже нужно постоянно контролировать и регулировать. Если этого не делать, то они сами могут нагреться от +40 до +43 градусов. Помимо этого, они могут заболеть, а у нас в стране нет ни специалистов в этой области, ни нужных для лечения химикатов", - поделилась тонкостями грибного дела Елена.

Ферма, но не майнинговая

На реализацию проекта по выращиванию шампиньонов UNDP выделил 900 тысяч рублей, куда входил ремонт старой казармы, приобретение оборудования и компоста, но уложиться в эту сумму Елене не удалось. Энергетический кризис в стране потребовал дополнительных финансовых вливаний на покупку трансформатора, стабилизатора напряжения, электрических проводов – это еще около 300 тысяч рублей.

Трансформатор для стабильного электроснабжения теплицы © Sputnik / Томас Тхайцук

Парогенератор для выращивания грибов в Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Выращивание грибов в Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Выращивание грибов в Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Выращивание грибов в Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук

Выращивание грибов в Лыхны © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Трансформатор для стабильного электроснабжения теплицы

"Напряжения в сети не хватает для того, чтобы подключить систему вентиляции помещения. Нам пришлось сделать дырку в крыше, чтобы сбить концентрацию кислорода, также приходится постоянно открывать окна, двери, что тоже не очень полезно для грибов. По этой причине не можем расширяться, а мы планировали увеличить объемы с двух тонн компоста до восьми, десяти тонн", - сетует Елена.

Начались хождения по мукам, вернее по разным инстанциям и кабинетам, где при виде слова "ферма" в заявлении от Елены у чиновников глаза лезли на лоб. Ключевое слово "шампиньонная" как-то терялось среди проблем с незаконным майнингом криптовалют, поделилась она.

Ардзинба удалось развеять сомнения руководителей профильных структур и ей дали технические условия, в "Черноморэнерго" выделили 15 столбов, но устанавливать их придется за свой счет – по шесть тысяч рублей с протягиванием проводов. На установку и подключение трансформатора понадобится еще 40 тысяч рублей.

"Мне придется вгонять себя в долги. Такие расходы на этом этапе могут привести к заведомо убыточному бизнесу. Я обратилась к премьер-министру страны, который посоветовал написать заявление в Минэкономики. После чего я встретилась с Кристиной Константиновой (вице-премьер, министр экономики - прим.), которая вошла в мое положение и, исходя из соображений по поддержке малого и среднего бизнеса, распорядилась освободить меня от оплаты за техусловие и обеспечить доведения до абонента в моем лице всех необходимых электрокоммуникаций", - рассказала Елена.

Казалось бы, вопрос решен, но и здесь все не так просто. Распоряжение вице-премьер может быть исполнено только при принятии бюджета страны на 2021 год Парламентом, который отказался утвердить главный финансовый документ государства. Когда он будет принят и будет ли вообще, пока неизвестно.

При этом Елена не унывает и уже строит планы по расширению бизнеса, конечно, если все сложится. В будущем она рассчитывает закупить линию консервации продукции для налаживания безотходного производства. По примерным подсчетам Ардзинба, на это понадобится около 1,5 миллиона рублей и около шести сотрудников, которых она собирается нанимать среди соседей и близких родственников.

Смотреть на грибы и говорить о них – дело интересное, но невкусное. Не знаю, как распорядились подаренными Еленой грибами мои коллеги, но мама моя приготовила из них салат и "слоенки". Без рекламы скажу, что дегустация прошла успешно.