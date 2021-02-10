Обошлось без веера: высоковольтную линию "Кавкасиони" вновь ввели в работу

Галский и Очамчырский районы на несколько часов остались без света из-за аварии на территории России во вторник 9 февраля.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Высоковольтную линию "Кавкасиони", которая обеспечивает электроэнергией Галский и Очамчырский районы, вновь ввели в работу 9 февраля, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник диспетчерской службы компании "Черноморэнерго" Гурам Джаджая.

По его словам, 9 февраля к 21:00 авария на территории России, была устранена. Подача же электроэнергии в Галском и Очамчырском районе была восстановлена уже днем 10 февраля.

"Линия "Кавкасиони" была отключена на период перегрузки линии "Псоу". Потом компенсировали и снова подключили "Кавкасиони". Обошлись без ограничений подачи электроэнергии", - добавил Джаджая.

Утром 9 февраля высоковольтная линия "Кавкасиони" была отключена из-за аварии на территории России. На несколько часов без света остались Галский и Очамчырский районы. Из-за этого происшествия в Абхазии наблюдался дефицит электроэнергии примерно 40-50 мегаватт. В "Черноморэнерго" не исключали возможность введения веерных отключений в республике, пока авария на территории России не будет устранена.