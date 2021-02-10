Генпрокуратура заявила о завершающей стадии расследования тройного убийства в Сухуме

Расширенная коллегия Генеральной прокуратуры с участием президента Аслана Бжания проходит в среду 10 февраля.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Расследование дела по тройному убийству на набережной Сухума Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Доминики Акиртава находится на завершающей стадии, сказал на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния.

Квициния также отметил, что длительность расследования связана с проведением необходимых исследований в том числе экспертиз на территории Российской Федерации.

Заместитель генпрокурора напомнил, что несколько подозреваемых по этому делу задержаны и заключены под стражу.

22 ноября 2019 года днем неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров.

В результате нападения были убиты Алхас Авидзба и Астамура Шамба, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая - Доминика Акиртава, кроме того, еще два человека получили ранения.

После резонансного преступления в отставку ушли глава МВД страны Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба.

По этому делу Сухумский городской суд заключил под стражу Беслана Бганба, Дато Ахалая, Демура Ахалая и Аслана Блабба.

В мае 2020 года сотрудниками МВД совместно с СГБ в Сухуме в одной из квартир жилого дома по улице Воронова был задержан пятый подозреваемый Эрик Чкадуа, который ранее находился в розыске.