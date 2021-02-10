17:54 10 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.85
  • EUR89.57
Поиск

Генпрокуратура заявила о завершающей стадии расследования тройного убийства в Сухуме

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Стрельба на набережной Сухума (37)
157902
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/0a/1031809457.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210210/1031809567/V-Genprokurature-rasskazali-o-zavershayuschey-stadii-rassledovaniya-troynogo-ubiystva-v-Sukhume.html

Расширенная коллегия Генеральной прокуратуры с участием президента Аслана Бжания проходит в среду 10 февраля.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Расследование дела по тройному убийству на набережной Сухума Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Доминики Акиртава находится на завершающей стадии, сказал на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния.

Квициния также отметил, что длительность расследования связана с проведением необходимых исследований в том числе экспертиз на территории Российской Федерации.

Заместитель генпрокурора напомнил, что несколько подозреваемых по этому делу задержаны и заключены под стражу.

© CC0
Два человека осуждены за укрывательство фигурантов дела о тройном убийстве в Сухуме

22 ноября 2019 года днем неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров.

В результате нападения были убиты Алхас Авидзба и Астамура Шамба, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая - Доминика Акиртава, кроме того, еще два человека получили ранения. 

После резонансного преступления в отставку ушли глава МВД страны Гарри Аршба и генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба.

По этому делу Сухумский городской суд заключил под стражу Беслана Бганба, Дато Ахалая, Демура Ахалая и Аслана Блабба. 

В мае 2020 года сотрудниками МВД совместно с СГБ в Сухуме в одной из квартир жилого дома по улице Воронова был задержан пятый подозреваемый Эрик Чкадуа, который ранее находился в розыске. 

Темы:
Стрельба на набережной Сухума (37)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Впервые онлайн: карнавал в Венеции
Они хотят сделать нас послушными: Лавров об отношениях России с Западом
Анализ на COVID-19: где и как пройти диагностику
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться