Хрустальный ребенок: фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Дамея Кучуберия

На лечение пятилетнего Дамея Кучуберия в Европейском Медицинском Центре в Москве требуется 486 тысяч рублей.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik, Илана Миквабия. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Дамея Кучуберия с диагнозом "несовершенный остеогенез".

Пятилетний Дамей - очень активный ребенок, в детском центре он испробовал все качели, особенно ему понравился игровой автомат, где можно было "погонять" за рулем машины. У Дамея есть старший брат, ему девять лет, они очень дружны, и Дамей растет достаточно общительным мальчиком.

© Sputnik / Илана Миквабия Подопечный фонда "Ашана"

Мама Дамея Дженни Кучуберия рассказала, что мальчик родился с переломами, и через девять месяцев Дамею поставили диагноз "несовершенный остеогенез". Это заболевание связано с повышенной ломкостью костей, таких детей нередко называют "хрустальными", так как кости скелета настолько хрупкие, что перелом может произойти даже под тяжестью одеяла.

"Дамею нужно прибавить в весе, но вес никак не прибавляется, а это нужно для того, чтобы проверить, насколько окрепли кости, а потом уже будут планировать операцию для того, чтобы он смог ходить", - сказала мама мальчика.

В Благотворительный фонд "Ашана" семья Кучуберия обращается уже не в первый раз, Дамей прошел 10 курсов лечения памидронатом в Европейском Медицинском Центре Москвы. Благодаря ему мальчик может стоять у опоры, переступать вдоль опоры и ходить с ходунками.

Для сохранения результатов и достижения новых целей Дамею Кучуберия нужно продолжить регулярное лечение памидронатом в сочетании с физической реабилитацией.

Член попечительного совета КБФ "Ашана" Анна Гуния рассказала, что для спасения Дамея потребуется 486 тысяч рублей, мальчику необходимо пройти годовой курс лечения в московской клинике. Эта сумма для семьи Кучуберия неподъемная, а в сложившейся сложной ситуации с пандемией коронавируса есть надежда только на помощь неравнодушных людей.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".