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Валерий Кварчия награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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10 февраля 2021 года спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия отмечает 75-летие.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил спикера Парламента Валерия Кварчия орденом "Ахьдз-Апша" I степени за заслуги перед Отечеством.

Торжественная церемония награждения прошла в Администрации президента 10 февраля в день рождения Кварчия.

"Сегодня Вы – старейший политический деятель в Абхазии. Ваши заслуги перед Отечеством трудно переоценить. Я желаю Вам здоровья и долгих лет жизни", – сказал президент.

Ученый и политик Валерий Кварчия родился 10 февраля 1946 года в Ткуарчале.

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В 1964 году окончил школу и поступил на исторический факультет СГПИ имени Горького. С 1969 года – научный сотрудник, затем заведующий отделом Абхазгосмузея.

В 1970–1971 годах служил в рядах Вооруженных сил СССР. В 1975 – 1980 годах работал научным сотрудником отдела лексикологии Абхазского научно-исследовательского института. Одновременно окончил аспирантуру в Кабардино-Балкарском университете. В 1985 году издал работу "Ойконимы Абхазии в письменных источниках", в 1988 году – "Материалы по топонимике Очамчырского района Абхазской АССР". В 2002-м выходит монография "Топонимика Абхазии" (на абхазском языке). За этот труд Кварчия была присуждена Государственная премия Республики Абхазия имени Дзидзария в области науки.

В 2003 году в Москве в Институте языкознания защитил докторскую диссертацию на тему "Историческая и современная топонимия Абхазии".

Валерий Кварчия – депутат Парламента Абхазии трех созывов. 12 апреля 2020 года Валерий Кварчия был избран спикером действующего Парламента Абхазии.


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