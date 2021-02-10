Роберт Киут назначен председателем СГБ Абхазии

В службу госбезопасности Киут пришел в 2003 году, с 2011 года занимал руководящие должности в различных подразделениях СГБ.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Аслан Бжания подписал указ о назначении Роберта Киут председателем Службы государственной безопасности Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Роберт Киут с 18 мая 2020 года занимал воинскую должность заместителя председателя СГБ Абхазии и временно исполнял обязанности председателя Службы государственной безопасности.

В Службу госбезопасности Киут пришел в 2003 году, а с 2011 года занимал руководящие должности в различных подразделениях СГБ.

Роберт Киут родился 7 января 1980 года в селе Кындг Очамчырского района. В 1997 году окончил среднюю школу №7 в Сухуме и поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет по специальности "Национальная экономика".

С 2002 по 2003 год проходил военную службу в Пограничном отряде Службы государственной безопасности Абхазии.