Сухум останется без воды в четверг 11 февраля

Подача питьевой воды будет прекращена во всех районах Сухума в связи с подключением нового водовода.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Жители Сухума останутся без питьевой воды с 22:00 10 февраля и в четверг 11 февраля, сообщается на сайте столичной администрации.

Отмечается, что подача питьевой воды будет прекращена во всех районах города, и связано это с подключением нового водовода.

Заместитель директора Департамента ЖКХ столичной администрации Руслан Авидзба сообщил, что работы начнутся 11 февраля и планируется завершить их в течение дня.

Работы будут проводиться на перекрестках улиц Абазинская - Когония, Абазинская - Мачавариани, Джонуа - Мачавариани, Джонуа - проспект Аиааира, Джонуа - Бубновой.

МУП "Водоканал" приносит свои извине­ния за временные неудобства.