Минспорта России заинтересовалось возрождением гребной базы в Абхазии

На олимпийской базе, которая располагалась в Гале, готовили членов сборной Советского Союза по гребле на байдарках и каноэ. Сейчас от спортивной инфраструктуры практически ничего не осталось – последствия Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гребная база в городе Гал может быть восстановлена, сказал в интервью Sputnik заместитель председателя Госкомспорта Беслан Карчава.

"В конце 2020 года я встречался с министром спорта России в Москве, где мы поднимали ряд вопросов, один из которых касался восстановления гребной базы "Речх", который находится в галском водохранилище", - подчеркнул он.

По словам Карчава, министр спорта России Олег Матыцин очень заинтересовался темой восстановления спортивного объекта в Абхазии.

"Он сказал, что Россия заинтересована в гребной базе, поскольку в России есть только одно озеро, где можно тренироваться в зимний период и оно не может принять всех спортсменов. Поэтому российская сторона хочет реализовать этот проект", - заметил Карчава.

По договоренности, достигнутой в конце прошлого года, в республику приехала делегация из России оценить масштабы работы, которые предстоит провести. В состав делегации вошли советник министра спорта России Михаил Дремов и вице-президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Миронов.

"Делегация также изъявила желание посмотреть озеро Скурча, у них есть профессиональные критерии, которые должны быть для занятия этим видом спорта. Им все понравилось, конечно, расходы большие для восстановления базы, так как там почти все надо делать с нуля. Нужно строить жилой комплекс, пищеблок, причал и так далее. Мы ждем, что будет положительный результат", - отметил заместитель председателя Госкомспорта Абхазии Беслан Карчава.

В ближайшие десять дней делегацию, которая посетила Абхазию, примет министр спорта России, и будет принято окончательное решение относительно гребной базы в Абхазии, сказал Карчава.

Делегация из России осмотрела водохранилище и прилегающую к ней территорию.

По словам Дмитрия Миронова они наслышаны о гребной базе от бывших спортсменов, которые тренировались здесь.

"Перед Олимпийскими играми 1980 года советская сборная тренировалась здесь и в медальном зачете показала лучший результат по гребле на байдарках и каноэ", - отметил Миронов, сообщает Госкомспорта Абхазии.

Как отметил Михаил Дремов, это идеальное место для тренировок байдарочников. Талая вода водохранилища намного тяжелее той, которую обычно используют во время соревнований.

Гребная база "Речх" когда-то была центром подготовки советских спортсменов. Байдарочники приезжали туда несколько раз в год, чтобы подготовиться к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм. Кроме того, здесь проходили чемпионаты СССР на дистанциях в 250, 500 и 1000 метров.

В советское время объект был тренировочной базой для байдарочников СССР и всего мира. Здесь жили и тренировались олимпийские и мировые чемпионы Юрий Филатов, Галина Крефт, Владимир Парфенович, Виталий и Леонид Ивановы.