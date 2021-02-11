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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (16)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему находится под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. В пятницу 12 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, к вечеру местами возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 12 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное , 1- 2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60 - 80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (16)

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