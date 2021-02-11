Поочередно: как будет организован учебный процесс в школах Сухума

С 15 февраля 2021 в Абхазии разрешена деятельность детских садов и начальной школы. С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5 – 11 классов.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. В многочисленных школах Сухума выбрана модель три на три, то есть одна часть классов будет ходить с понедельника по среду, а другая с четверга по субботу, рассказала радио Sputnik начальник Управления образования столицы Астанда Таркил.

"Самая приемлемая форма обучения для многочисленных школ – модель три на три. То есть три дня в школу будет ходить старшее звено – это с пятого по 11 классы, а другие три будет ходить младшее звено – с первого по четвертый класс. В оставшиеся два дня (рабочей недели - прим.), когда учащиеся не посещают школы, учителя будут связываться с ними онлайн для коррекции знаний", - рассказала Таркил.

Таркил также уточнила, что если в классе будет свыше 20 учащихся, то и они будут разделены на группы, а занятия в группах буду проводиться в две смены. Малочисленные школы могут продолжить обучение в ежедневном режиме, с введением второй смены в некоторых школах.

Школы Абхазии были закрыты с 15 октября из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу и введения ограничений по этому поводу. В январе Астанда Таркил сообщала, что онлайн обучение охватывает до 40% школьников Сухума.

3 февраля на расширенном совещании с президентом Абхазии министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что около 100 школ практически готовы к открытию.

Распоряжением президента Аслана Бжания с 15 февраля 2021 года разрешена деятельность детских садов и начальной школы с условием допуска к учебному процессу учеников 1 – 4 классов включительно. С 22 февраля к учебному процессу будут допущены и ученики 5 – 11 классов.