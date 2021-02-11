Половина Сухума останется без света днем в пятницу 12 февраля

Столица Абхазии будет обесточена в связи с ремонтными работами на воздушной линии "Гумиста", для проведения которой отключат сразу несколько подстанций.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Около 50 процентов Сухума останется без электричества с 12:00 до 16:00 в пятницу 12 февраля, рассказал Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

"Света не будет в Новом районе, Маяке, массиве Гумиста, в районе Колоса, вокзала, Старом поселке, в районе рынка и Ботанического сада. Около 50 процентов Сухума останется без электричества", - рассказал Джинджолия.

На странице в Facebook "Черноморэнерго" сообщило, что отключение света связано с ремонтными работами на воздушной линии "Гумиста".