Греческая община Абхазии присоединилась к Штабу в поддержку Путина

1 февраля 2021 года в Абхазии заработал общественный Штаб в поддержку президента России Владимира Путина, который призван объединить всех сторонников российского президента в республике.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Греческий культурный центр "Ирини" присоединился к Штабу в поддержку президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Штаба.

"Мы поддерживаем инициативу по созданию общественного Штаба в поддержку президента России Владимира, Путина и мы будем со своей стороны активно участвовать и помогать в работе штаба", - заявила заместитель председателя Греческого культурно-просветительского и благотворительного центра "Ирини" Марина Кишмария.

Она также поблагодарила Россию в лице ее президента за заботу о народе и выразила ему поддержку от имени центра.

Кишмария, которая является юристом по оказанию правовой помощи соотечественникам в Абхазии, посетила сегодня общественный Штаб в поддержку Путина. В ходе дружеской беседы с представителями Штаба обсуждались дальнейшие планы по взаимодействию и сотрудничеству в рамках работы общественного движения. А также актуальные вопросы, связанные с оказанием правовой помощи российским соотечественникам, проживающим в республике.

Греческий центр "Ирини" работает в Абхазии с 1986 года, в его состав входят греческие общества, расположенные в Гагре, Гудауте, Очамчыре, Сухуме, Ткуарчале и Новом Афоне.

1 февраля 2021 года в офисе Черноморского Казачьего Войска Абхазии и Русской Общины Абхазии заработал общественный штаб в поддержку президента России Владимира Путина. Ранее в Штаб, который призван объединить всех сторонников российского президента в республике, уже вошла армянская община Абхазии. В Штабе также состоят фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество", "Ассоциация экономического содействия российским соотечественникам в Абхазии", "Абхазское Казачье Общество" и другие общественные организации.