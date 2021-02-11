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Число летальных случаев с COVID-19 в Абхазии выросло еще на два за сутки

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1170)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210211/1031818301/Chislo-letalnykh-sluchaev-s-COVID-19-v-Abkhazii-vyroslo-esche-na-dva-za-sutki.html

За все время пандемии коронавируса в Абхазии выявили 11988 случаев заражения. Выздоровели 11307 человек, 189 скончались.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Два пациента Гудаутского ковидного госпиталя скончались 10 февраля, сообщает Оперативный штаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Отмечается, что это мужчина 1939 года рождения и женщина 1959 года рождения. Основной диагноз пациентов - новая коронавирусная инфекция.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции проверили 271 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 55 из них.

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 82 человека, у 69 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице лечатся 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Ткуарчалской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 22, в российском военном госпитале в Сухуме - 25 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1170)

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