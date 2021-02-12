МЧС Абхазии ликвидировало природные пожары в Очамчырском районе

Общая площадь возгорания в окрестностях сел Мыку и Акуаскиа составила около восьми гектаров.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии ликвидировали два природных пожара в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

В окрестностях сел Мыку и Акуаскиа загорелись кустарники и сухостой. Общая площадь возгорания составила около восьми гектаров.

Отмечается, что существовала угроза для частных домовладений.

В тушении пожара были задействованы два пожарных расчета. Значительную площадь, охваченную огнем, пожарным приходилось тушить вручную.

С декабря прошлого года сообщения о новых возгораниях появлялись практически ежедневно. Возникновению очагов способствовала солнечная и теплая для зимы погода. Причины возгораний, которые затронули практически все районы республики, – неосторожное обращение с огнем.

Учитывая участившиеся случаи возникновения лесных пожаров, МЧС Абхазии решило создать межведомственную рабочую группу по мониторингу ситуации и предупреждению распространения природных пожаров в республике. Информация об этом появилась 25 января. Чтобы осуществить эту идею, МЧС планирует обратиться с предложением в Госкомитет по экологии, Госуправлению лесного хозяйства, ГК "Черноморэнерго" и к главам администраций городов и районов.