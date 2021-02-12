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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (17)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210212/1031822021/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и вынос тепла с юго-запада.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. В предстоящие выходные дни, 13 и 14 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами переходящий в ливневый дождь, возможна гроза. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое, нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С,  днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (17)

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