Стало известно, сколько времени займет ремонт ВЛ "Кавкасиони"

Из-за отключения высоковольтной линии "Кавкасиони" без электричества остались Гулрыпшский, Очамчырский, Галский районы, а также восточная часть Ткуарчалского района.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Высоковольтная линия "Кавкасиони" выведена в ремонт до 18:00 14 февраля, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго" со ссылкой на российских энергетиков.

ВЛ "Кавкасиони" вышла из строя в 13:08 в пятницу 12 февраля из-за аварии на территории Российской Федерации.

Энергоснабжение Абхазии осуществляется по аварийной схеме.

"Черноморэнерго" предупреждает, что в случае повышения нагрузок в энергосистеме возможно введение ограничений до устранения неполадок на ВЛ "Кавкасиони".

Без электричества остались Гулрыпшский, Очамчырский, Галский районы, а также восточная часть Ткуарчалского района.

За последние дни "Кавкасиони" выходит из строя второй раз. Утром 9 февраля высоковольтная линия была отключена из-за аварии на территории России. На несколько часов без света остались Галский и Очамчырский районы.

Из-за этого происшествия в Абхазии наблюдался дефицит электроэнергии примерно 40-50 мегаватт. В "Черноморэнерго" не исключали возможность введения веерных отключений в республике, пока авария на территории России не будет устранена. К 21:00 9 февраля аварию удалось устранить на территории России.

Абхазия начала получать переток электроэнергии из России 11 декабря, при этом Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы до 20 января питались от ИнгурГЭС.